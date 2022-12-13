МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 67 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 30 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20221213/839157093.html
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МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 67 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 30 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20221213/839157093.html
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