МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник снижается к евро более чем на 1%, к иене – на 2% после данных о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов. Евро превысил 67 рублей впервые с 30 мая

По состоянию на 17.26 мск курс евро к доллару чуть рос на 1,18% — до 1,0659 доллара с прошлого закрытия в 1,0535 доллара. Курс доллара к иене в то же время падал на 2,01%, до 134,89 иены со 137,66 иены с предыдущего закрытия. Перед выходом статистики показатели находились на уровнях 1,0556 доллара и 137,3 иены соответственно.

Индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшался на 1,34%, до 103,72 пункта.

Годовая инфляция в США по итогам ноября замедлилась больше ожиданий – до 7,1% с 7,7% месяцем ранее. Месячная инфляция также оказалась меньше прогнозов и составила 0,1% против 0,4% в октябре.

Инвесторы обращают особое внимание на статистику в преддверии публикации итогов заседания Федрезерва США. По данным CME Group, уже более половины аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов в декабре и на 25 базисных пунктов в феврале.