МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 62,85 рубля, а к китайскому юаню — до 9,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар слабо меняется перед публикацией статистики по инфляции в США

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 5 копеек, до 62,85 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,05 рубля, евро вырос на 67 копеек, до 67,04 рубля.