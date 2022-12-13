2022-12-13T19:23:07+03:00
2022-12-13T19:23:07+03:00
2022-12-13T19:23:07+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221213/839159086.html
Доллар и юань завершили торги повышением к рублю
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Валюта РФ снизилась к доллару до 62,85 рубля, а к китайскому юаню — до 9,05 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за... ПРАЙМ, 13.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась к доллару до 62,85 рубля, а к китайскому юаню — до 9,05 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 5 копеек, до 62,85 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,05 рубля, евро вырос на 67 копеек, до 67,04 рубля.