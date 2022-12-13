МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль во вторник упал к евро и в меньшей степени к доллару и юаню, отыграв курсовую динамику форекса, отреагировавшего на замедление инфляции в США, следует из данных торгов. Рубль продолжает плавно снижаться в декабре

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день повысился на 5 копеек, до 62,85 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,05 рубля, евро вырос на 67 копеек, до 67,04 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями составил 45,9 миллиарда рублей против 59,7 миллиарда по евро и 73,6 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю на 0,1%, юань – на 0,7%, евро – на 1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОТЫГРЫВАЛ ФОРЕКС

Российская валюта во вторник снижалась, продолжив основную тенденцию декабря, предсказанную многими экспертами. При этом рубль отыгрывал резкое ослабление доллара на форексе (в частности к евро и юаню), отреагировавшего на замедление инфляции в США.

Резкий провал доллара на форексе был обусловлен данными о том, что потребительские цены в США по итогам ноября выросли лишь на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, когда показатель составлял 7%. Это дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что давит на курс доллара.

Месячная инфляция в США за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре. Аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.16 мск падал на 1%, до 104,1 пункта, сигнализируя о резком всплеске аппетите к риску.

При этом рубль не смог выйти в плюс к доллару, проигнорировав коррекционно дорожающую нефть, которая с начала декабря упала с уровней выше 89 долларов. Стоимость "черного золота" растет на 3,7%, до 80,9 доллара за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Давление на российскую валюту продолжает оказывать сокращение профицита торгового баланса РФ из-за санкционного спада сырьевого экспорта, а также обычного для этого времени предпраздничного повышения спроса на импортные товары, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"На рынке рублевого долга картина перешла от нейтральной к слабо положительной, и это отчасти может сдерживать темпы рублевого ослабления. По нашим оценкам, в среду курс доллара будет двигаться в пределах 62-64 рубля", — добавляет он.

Ориентиры для курсов доллара, евро и юаня на среду — интервалы 63–65 рубля, 66–68 рублей и 9–9,3 рубля соответственно, оценивает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.