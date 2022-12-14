МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российский рубль отошел от утренних минимумов в парах с долларом, юанем и евро: европейская валюта подешевела больше чем на рубль после скачка к 68,27 рубля в начале торгов, следует из данных Московской биржи. Приехали: уже и сырье не помогает рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.38 мск рос на 40 копеек, до 63,25 рубля, евро — на 9 копеек, до 67,13 рубля, юаня — на 4,5 копейки, до 9,09 рубля.

Доллар утром на Мосбирже достигал 63,93 рубля, максимума с 14 октября. Юань доходил до 9,15 рубля, максимума с 1 августа. Евро подскакивал до 68,27 рубля, максимума с 30 мая.

Объем торгов юанем к текущему моменту превысил 8,19 миллиарда рублей против более 3,9 миллиарда рублей по евро и более 10,5 миллиарда рублей по доллару.

"Рубль в декабре слабеет ко всем ключевым иностранным валютам. При этом объемы торгов валютой на Мосбирже смещаются в пользу юаня. Если в начале года доля торгов юанем с поставкой на завтра составляла только 0,39% от общего торгового оборота долларом-евро-юанем, в ноябре доля юаня составила уже более 33% от общего торгового оборота этими валютами. Месячные обороты по юаню к рублю на торгах Московской биржи уже превышают торги по евро к рублю", — комментирует для РИА Новости Артем Тузов из инвесткомпании "ИВА Партнерс".

"В первом квартале 2023 года торги парой юань/рубль должны обогнать по месячным оборотам доллар/рубль. В итоге курс рубля все больше зависит от курса юаня к иностранным валютам. А юань планово ослабляется Китаем, поэтому и рубль продолжит слабеть", — считает аналитик.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что в целом у доллара сохраняется потенциал роста в ходе сегодняшних торгов, однако скорее ограниченный в рамках недели – в диапазоне 63,5-64 рубля прослеживаются локальные уровни сопротивления, при этом внешний фон благоволит укреплению национальной валюты. Он отмечает, что в скором времени начинаются налоговые выплаты экспортерами, что выступит фактором поддержки позициям рубля.