МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Доллар в среду днем в целом стабилен к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки пребывают в ожидании итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рубль поднялся после утреннего падения в среду

По состоянию на 12.07 мск курс евро к доллару растет до 1,0641 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускается до 135,3 иены со 135,57 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,04%, до 103,94 пункта.

В среду рынки ожидают итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на вечер среды. По данным CME Group, более 79% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов. Таким образом, показатель составит 4,25-4,5% годовых, при этом ставка повышалась уже четыре раза подряд на 75 базисных пунктов.

Также инвесторы ожидают заседаний Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Банка Англии. Аналитики считают, что оба регулятора поднимут ставки также на 50 базисных пунктов — до 3,5% и 2,5% соответственно. До этого они повысили ставки на 75 базисных пунктов, как и ФРС.