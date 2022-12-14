МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Британский фунт в среду торгуется стабильно против евро после того, как данные указали на замедление инфляции в Великобритании с самого высокого уровня за 41 год перед заседанием Банка Англии, ожидаемым позднее на этой неделе. Фунт упал на усилении опасений относительно рецессии в Британии

Пара фунт/доллар США повысилась на 0,24%, до 1,2395, в то время как трейдеры готовятся к предстоящему решению Федеральной резервной системы по процентным ставкам.

Согласно официальным данным, опубликованным в среду, в ноябре индекс потребительских цен (CPI) в Великобритании вырос на 10,7% после того, как в октябре он подскочил на 11,1%, продемонстрировав самый сильный рост за 41 год.

"Картина в целом по-прежнему соответствует той, которую Банк Англии описывал на прошлом заседании, когда он указал на вероятность роста цен в октябре на 11%", — говорит Адам Коул, главный аналитик RBC Capital Markets.

Пара евро/фунт торгуется почти без изменений, по 0,85985.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что рост цен в ноябре составит 10,9%. Инфляция в США и в еврозоне в прошлом месяце также снизилась сильнее прогнозов, вызвав надежды на то, что текущая волна роста цен, возможно, достигла максимального уровня.