МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду снижается к основным торгуемым на Московской бирже валютам, сохраняя декабрьский тренд, следует из данных торгов. Рубль поднялся после утреннего падения в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.33 мск рос на 73 копейки, до 63,58 рубля, юаня — на 9 копеек, до 9,13 рубля, евро — на 73 копейки, до 67,77 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составил 49,1 миллиарда рублей против 32,7 миллиарда по евро и 49,8 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю на 1,1%, юань – на 1%, евро – на 1,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,15 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду снижается, продолжая основную тенденцию декабря. При этом рубль продолжает игнорировать коррекционно дорожающую нефть, которая с начала декабря упала с уровней выше 89 долларов в район годовых минимумов – около 75 долларов.

Сейчас стоимость "черного золота" восстановила большую часть провала и к 16.33 мск растет на 0,8%, до 81,3 доллара за баррель сорта Brent.

В декабрьском докладе Международное энергетическое агентство немного улучшило оценку спроса на нефть в мире на 2022 и 2023 годы и теперь ожидает его на уровне 99,9 миллиона и 101,6 миллиона баррелей в сутки соответственно. Это оказывает локальную поддержку нефтяным котировкам.

Сейчас давление на рубль исходит от ухудшения перспектив торгового баланса России, полагают эксперты. "Его сальдо за прошедшие месяцы четвертого квартала в среднем сократилось до 16 миллиардов долларов против 22,7 миллиарда. В декабре с учетом вступления в силу санкционных ограничений на экспорт российской нефти тенденция сохранится. Нефтяное эмбарго со стороны ЕС напрямую ограничивает физические объемы поставок, а введение ценового потолка может повлиять на поставки в третьи страны, усложнив процесс транспортировки", — оценивают аналитики Райффайзенбанка.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,1%, до 103,5 пункта, сигнализируя о сохранении аппетита к риску. Однако рубль игнорирует и этот сигнал.

ПРОГНОЗЫ

Глобальные инвесторы сегодня в первую очередь ждут итогов заседания ФРС, и при смягчении позиции регулятора фьючерсы Brent могут расти в сторону 82 долларов за баррель Brent, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"В текущей ситуации влияние итогов заседания ФРС на курс рубля будет ограниченным. Пока для курса доллара сохраняет актуальность диапазон 62,75-63,50 рубля", — добавляет он.

"В первой половине декабря курс доллара поднялся выше уровня 63 рубля (после 60-61 рубля в ноябре), отмечают аналитики Райффайзенбанка.

"При этом, мы полагаем, что у рубля остается потенциал для ослабления в 2023 году за счет растянутого во времени эффекта от внешнеторговых ограничений (в полном объеме ценовой потолок начнет действовать только в январе) – в нашем прогнозе курс может закончить этот год на уровне 63 рубля за доллар, а 2023 год – 73 рубля", оценивают в банке.