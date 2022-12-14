МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля — впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных торгов. Рубль падает третий день подряд, сохраняя декабрьский тренд

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск рос — на 1,17 рубля, до 64,02 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 68,08 рубля, юаня — на 13 копеек, до 9,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.