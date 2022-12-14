2022-12-14T17:58:00+03:00
2022-12-14T18:09:53+03:00
2022-12-14T17:58:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221214/839172343.html
Доллар превысил 64 рубля впервые с 13 октября
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля — впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных торгов. Курс доллара... ПРАЙМ, 14.12.2022
валюта, рынки, новости
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376923.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376917.jpg
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83237/69/832376914.jpg
https://1prime.ru/Forex/20221214/839171149.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером усиливает падение, доллар уже превышал круглый уровень 64 рубля — впервые с 13 октября, евро закрепляется выше 68 рублей, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 18.00 мск рос — на 1,17 рубля, до 64,02 рубля, евро — на 1,04 рубля, до 68,08 рубля, юаня — на 13 копеек, до 9,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.