МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам снижается в среду вечером в преддверии публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов. Доллар превысил 64 рубля впервые с 13 октября

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару рос до 1,0651 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускался до 134,91 иены со 135,57 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,11%, до 103,85 пункта.

Доллар продолжает дешеветь к евро и иене после падения вторника на 0,9% и 1,5% соответственно. Участники валютного рынка отреагировали на данные по инфляции в США, которая замедлилась больше ожиданий.

Позднее в среду будут опубликованы итоги двухдневного заседания ФРС. По данным CME Group, почти 80% опрошенных аналитиков ждут повышения ставки регулятором на 50 базисных пунктов – до 4,25-4,5%. Кроме того, более 50% аналитиков закладывают сценарий, в котором, после повышения на 50 базисных пунктов в декабре, ФРС в феврале еще сократит темпы повышения – до 25 базисных пунктов.