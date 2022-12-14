МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню: иностранные валюты закрылись по 64 рубля и 9,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар упал к евро и иене в ожидании решения ФРС

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 64 рублей, юаня — на 12 копеек, до 9,17 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 68,32 рубля.