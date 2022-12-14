2022-12-14T19:52:51+03:00
2022-12-14T19:52:51+03:00
2022-12-14T19:52:51+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20221214/839173284.html
Доллар и юань выросли против рубля
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Валюта РФ упала к доллару и юаню: иностранные валюты закрылись по 64 рубля и 9,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 14.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню: иностранные валюты закрылись по 64 рубля и 9,17 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 64 рублей, юаня — на 12 копеек, до 9,17 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 68,32 рубля.