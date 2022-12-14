МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в среду ощутимо упал, обновив минимумы за несколько месяцев к основным торгуемым на Московской бирже валютам, следует из данных торгов. Рубль поднялся после утреннего падения в среду

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 1,15 рубля, до 64 рублей, юаня — на 12 копеек, до 9,17 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 68,32 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составил 68,8 миллиарда рублей против 44,2 миллиарда по евро и 77,4 миллиарда по доллару.

В ходе торгов доллар обновил максимум с октября (64,18 рубля), евро – с мая (68,44 рубля), юань – с августа (9,19 рубля).

Доллар поднялся за день к рублю на 1,8%, юань – на 1,3%, евро – на 1,9%. Рублевая цена нефти составила около 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ УСИЛИВАЕТ ПАДЕНИЕ

Российская валюта в среду падала, усилив основную тенденцию декабря к ослаблению.

С начала недели рубль возобновил снижение по отношению к "недружественным" валютам, а к ее середине — нарастил темпы ослабления, отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

"Факторов ослабления несколько: рост спроса как на наличный, так и на безналичный доллар со стороны населения, рост спроса со стороны импортеров в преддверии праздничных дней, а также сокращение предложения со стороны экспортеров", — добавляет он.

При этом рубль продолжает игнорировать коррекционно дорожающую нефть, которая с начала декабря упала с уровней выше 89 долларов в район годовых минимумов – около 75 долларов.

Сейчас стоимость "черного золота" восстановила большую часть провала и к 21.18 мск росла на 2,7%, до 82,8 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.21 мск падал на 0,3%, до 103,3 пункта, сигнализируя о сохранении аппетита к риску. Однако рубль игнорирует и этот сигнал.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца этой недели – 62,5-64,5 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Рубль в середине недели сделал серьезный шаг вниз, доллар вышел к отметке 64 рубля за доллар, добавляет он.

"Данный тренд предсказывался большинством специалистов и, вероятнее всего, он, с периодическими паузами, продолжится с потенциальной перспективой уже на будущей неделе протестировать рубеж 65 рублей за доллар. Российская валюта сейчас фактически игнорирует весь внешний позитив – улучшение глобального риск-аппетита, рост цен на нефть, падение самого доллара к основным валютам. Рубль ищет новый баланс в условиях санкционного сжатия экспорта и усиления спроса на импорт", — поясняет Буйволов.

До конца года курс продолжит снижение в диапазоне 64-65 рубля за доллар, оценивает Фетисов из Россельхозбанка.

"Что касается курса юаня, то внутренний фактор роста спроса на китайскую валюту со стороны импорта в условиях освоения закупочных бюджетов со стороны корпораций в конце года играет сейчас решающее значение. Устойчивое прохождение уровня 9,1 рубля за юань может открыть дорогу на уровень 9,2 рубля", — считает он.