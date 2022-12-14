Доллар замедлил снижение к евро на итогах заседания ФРС
Доллар в среду замедлил снижение к евро на фоне итогов заседания ФРС
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к евро после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 22.43 мск курс евро к доллару рос до 1,0652 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,52 иены со 135,57 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 104,02 пункта.
До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0681 доллара, доллар дешевел к иене до 134,93 иены за доллар, а индекс доллара был на уровне 103,56 пункта.
ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.
Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.
https://1prime.ru/Forex/20221214/839174561.html
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