МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Курс доллара замедлил снижение по отношению к евро после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Доллар упал к евро и иене в ожидании решения ФРС

По состоянию на 22.43 мск курс евро к доллару рос до 1,0652 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,063 доллара. Курс доллара к иене опускался до 135,52 иены со 135,57 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 104,02 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0681 доллара, доллар дешевел к иене до 134,93 иены за доллар, а индекс доллара был на уровне 103,56 пункта.

ФРС США по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых.

Следующее заседание ФРС США пройдет 31 января-1 февраля 2023 года.