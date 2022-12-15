Курс рубля снижается к доллару и юаню, но растет к евро
Мосбиржа: Курс рубля слабеет в начале торгов четверга к доллару и юаню, растет к евро
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии четверга снижается к доллару, юаню и подрастает к евро: доллар — по 64,25 рубля, юань — по 9,192 рубля, а евро торгуется по 68,2 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.07 мск растет на 25 копеек — до 64,25 рубля, юаня – на 2,7 копейки, до 9,192 рубля, евро снижается на 12 копеек, до 68,2 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221215/839177847.html
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