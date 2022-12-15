МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Стоимость евро к доллару в четверг утром снижается, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в четверг. Доллар упал к евро и иене в ожидании решения ФРС

По состоянию на 7.39 мск курс евро к доллару снижался до 1,065 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара. Курс доллара к иене рос до 135,64 иены со 135,47 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,11%, до 103,88 пункта.

Позднее в ходе торгов будут объявлены итоги декабрьского заседания ЕЦБ, рынки полагают, что регулятор замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов, а ставка составит 2,5%. На предыдущем заседании ЦБ повысил ставку на 75 базисных пунктов. В четверг центробанк также обновит макроэкономические прогнозы.

Немногим ранее будут объявлены итоги заседания Банка Англии. Регулятор также может повысить ставку на 50 базисных пунктов, до 3,5%. В ноябре британский регулятор также увеличил ставку на 75 базисных пунктов.

Рынки в то же время продолжают оценивать итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Американский центробанк в среду ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. Регулятор также прогнозирует в 2023 году среднюю базовую ставку на уровне не менее 4,75-5%.

"Ранний рождественский подарок может снять некоторую спешку в продолжении сильных повышений ставки, даже если повышение на 75 базисных пунктов все еще рассматривается", — цитирует агентство Франс Пресс экономиста ING Карстена Бжески (Carsten Brzeski).