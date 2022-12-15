МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, рынки следуют за динамикой бирж США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи в АТР растут вслед за американскими рынками

По состоянию на 7.46 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,28% — до 3167,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite растет на 0,05% — до 2049,6 пункта, гонконгский Hang Seng Index падает на 1,13% — до 19452 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,23% — до 2370,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,53%, до 7213,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,43%, до 28044,5 пункта.

Фондовые индексы США завершили торги среды снижением до 1% на итогах заседания ФРС США. ФРС по итогам декабрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом глава регулятора Джером Пауэлл отметил, что ФРС считает целесообразным сохранение базовой процентной ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

"Сказочный поворот ФРС может занять больше времени, чем ожидал рынок. Американские акции не очень благоприятно отреагировали на итоги заседания, и эти настроения, вероятно, перейдут на рынки АТР", — приводит агентство Блумберг мнение стратега по мировым рынкам J.P. Morgan Asset Management Керри Крейга (Kerry Craig).

При этом не столь негативные настроения, наблюдаемые на китайских биржах, можно объяснить постепенным ослаблением коронавирусных ограничений в стране.

"Для АТР история с открытием Китая остается попутным ветром, но насколько это сможет компенсировать повышение ставок и поддержать доллар, еще предстоит выяснить", — отметил эксперт.