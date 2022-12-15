МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В четверг юань снизился против доллара США на фоне признаков дальнейшего ослабления активности в китайской экономике, которые оказали давление на настроения инвесторов. Вышли данные о динамике промпроизводства в Китае

В ноябре рост промышленного производства в Китае замедлился, а розничные продажи продолжали сокращаться, причем замедление и сокращение было более существенным, чем ожидали рынки, а данные — самыми слабыми с мая.

Промышленное производство и потребление находились под давлением роста заболеваемости COVID-19 и широкомасштабных карантинных мер.

"Пока отмена ограничений в Ките не завершена, экономическая активность неизбежно сокращается, но опыт других стран указывает, что это сокращение будет временным, — сказал главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чзан. — Ограничения отменяются намного быстрее, чем рыки ожидали два месяца назад, поэтому переходный период, видимо, будет короче".

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,9343 против 6,9535 в среду. На континентальном рынке пара открылась на 6,9499, а на момент написания статьи торговалась по 6,9590.

"Ситуация с COVID оказывает очень сильное воздействие на экономику, и трудно прогнозировать, как долго это продлится, — сказал трейдер одного из иностранных банков. — Доверие рынка сейчас очень низкое".

В последнее время Пекин наиболее существенно ослабил ограничения за все три года пандемии. Но рост заболеваемости во многих регионах Китая создает вероятность проблем во многих секторах экономики. "Отход от политики нулевой терпимости к COVID создает основу для восстановления, но переходный период будет весьма проблемным", — сказал старший экономист Capital Economics Джулиан Эванс-Притчард. Доллар собрался на каникулы. Когда ждать нового витка обвала рубля

Трейдеры и аналитики переключают внимание на ежегодную Центральную рабочую конференцию по экономике, на которой высшие руководители Китая определят ключевые положения экономической политики на следующий год.

В четверг центральный банк Китая увеличил вливания ликвидности в финансовую систему, а также четвертый месяц подряд оставил без изменений ставку по программе среднесрочного кредитования.

В среду ФРС, как и ожидалось, повысила ключевую ставку на 50 базисных пунктов и опубликовала прогнозы, согласно которым в следующем году ставка будет расти, несмотря на вероятность рецессии в американской экономике.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 103,837, поднявшись от уровня закрытия среды 103,77. Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,9618.