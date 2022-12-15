МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рубль днем компенсировал утренние потери и перешел к росту против доллара, юаня и евро, следует из данных Московской биржи. Кто и зачем "заморозит" доллар на год вперед

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.28 мск снижался на 15 копеек, до 63,85 рубля, юаня — на 1,8 копейки, до 9,147 рубля, евро — на 16 копеек, до 68,16 рубля.

Доллар утром на Мосбирже достигал 64,95 рубля, максимума с 6 июля. Юань доходил до 9,298 рубля, максимума с 1 августа. Евро подскакивал до 69,37 рубля, максимума с 30 мая.

Андрей Кочетков из "Открытие инвестиции" считает текущий курс рубля в парах с основными иностранными валютами перепроданным. Во второй половине месяца усилится поддержка "россиянина" благодаря налоговым платежам, пик на которые приходится на 27 декабря, полагает он.

Егор Жильников из Промсвязьбанка считает, что доллар может инерционно выйти к отметке 65 рублей, однако скорее в моменте, дальнейшего укрепления доллара пока аналитик не ожидает.