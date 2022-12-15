МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг днем растет к евро и иене, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Финансист раскрыл, с каким долларом уже можно попрощаться

По состоянию на 13.27 мск курс евро к доллару снижался до 1,0621 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0682 доллара. Курс доллара к иене растет до 136,78 иены со 135,47 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,46%, до 104,25 пункта.

Рынки продолжают оценивать итоги заседания ФРС. В среду американский центробанк ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. Ставку на конец 2023 года регулятор теперь прогнозирует на уровне не менее 4,75-5%.

При этом Пауэлл заявил на пресс-конференции, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым. Ужесточение монетарной политики ФРС традиционно поддерживает доллар, поэтому "ястребиные" комментарии от главы регулятора способствуют удорожанию американской валюты.