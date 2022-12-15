МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российская валюта в текущем году стала одной из сильнейших в мире, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам. Доллар собрался на каникулы. Когда ждать нового витка обвала рубля

По его словам, это стало возможно благодаря действиям властей. Так, позитивное влияние оказало регулирование оттока капитала, переход на расчеты за поставки энергоресурсов и других товаров в нацвалюты. Глава государства отметил, что доля взаиморасчетов в рублях удвоилась до 1/3 по сравнению с показателями в декабре прошлого года. С учетом валют дружественных стран эта доля превысила 50 процентов, добавил он.

При этом ключевую роль в стабилизации рубля сыграла ответственная финансовая политика, подчеркнул президент.

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