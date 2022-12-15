Путин заявил, что рубль в 2022 году стал одной из сильнейших валют в мире
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российская валюта в текущем году стала одной из сильнейших в мире, заявил глава государства Владимир Путин на совещании по стратегическому развитию и нацпроектам.
По его словам, это стало возможно благодаря действиям властей. Так, позитивное влияние оказало регулирование оттока капитала, переход на расчеты за поставки энергоресурсов и других товаров в нацвалюты. Глава государства отметил, что доля взаиморасчетов в рублях удвоилась до 1/3 по сравнению с показателями в декабре прошлого года. С учетом валют дружественных стран эта доля превысила 50 процентов, добавил он.
При этом ключевую роль в стабилизации рубля сыграла ответственная финансовая политика, подчеркнул президент.