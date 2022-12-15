МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Доллар США в четверг вырос против других основных валют, после того как руководители ФРС спрогнозировали дальнейшее повышение процентных ставок и более продолжительный период высокой стоимости финансирования, чем ожидался ранее. Между тем, британский фунт оказался под давлением со стороны мягкого заявления Банка Англии. Доллар укрепляется после заявлений главы ФРС США

Теперь рынки переключили внимание на решение ЕЦБ, который в этот четверг повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Ранее центральные банки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на 50 базисных пунктов.

Центральный банк Норвегии повысил ставку на 25 б.п., тогда как Федеральная резервная система повысила ставку на 50 базисных пунктов в среду.

До публикации решения ЕЦБ пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,5%, по 1,06121, после того, как она достигла максимума на шесть месяцев днем ранее. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,8%, по 136,55.