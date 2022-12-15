Доллар вырос на ожиданиях дальнейшего повышения ставок
Доллар в четверг вырос на ожиданиях дальнейшего повышения ставок
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Доллар США в четверг вырос против других основных валют, после того как руководители ФРС спрогнозировали дальнейшее повышение процентных ставок и более продолжительный период высокой стоимости финансирования, чем ожидался ранее. Между тем, британский фунт оказался под давлением со стороны мягкого заявления Банка Англии.
Теперь рынки переключили внимание на решение ЕЦБ, который в этот четверг повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. Ранее центральные банки Великобритании и Швейцарии также повысили ставки на 50 базисных пунктов.
Центральный банк Норвегии повысил ставку на 25 б.п., тогда как Федеральная резервная система повысила ставку на 50 базисных пунктов в среду.
До публикации решения ЕЦБ пара евро/доллар США торговалась с понижением на 0,5%, по 1,06121, после того, как она достигла максимума на шесть месяцев днем ранее. Пара доллар США/японская иена торговалась с повышением на 0,8%, по 136,55.
https://1prime.ru/Forex/20221215/839187539.html
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