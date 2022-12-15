МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Банкоматы "Тинькофф банка" начали принимать наличные юани, пока внести валюту можно лишь в части банкоматов, затем их число будет увеличиваться в зависимости от спроса на такие операции, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации. Сбербанк запретил переводы в другие банки через банкоматы

"Тинькофф расширил перечень операций с китайской валютой. Теперь клиентам доступен прием наличных юаней (CNY) в банкоматах Тинькофф", — сказано в сообщении.

Внести китайскую валюту в рамках пилотного проекта пока что можно будет в лишь части банкоматов. Однако в ближайшем будущем их станет больше в зависимости от спроса клиентов на операции с наличными юанями, отметили в банке.

"Тинькофф" оперативно реагирует на растущий спрос клиентов на операции с иностранной валютой. В сентябре запустили вклады в юанях, клиенты их приняли тепло и начали активно диверсифицировать свои накопления. Поэтому мы запустили прием наличных юаней в банкоматах Тинькофф", — прокомментировал это решение заместитель директора департамента платежных систем "Тинькофф" Павел Власов.