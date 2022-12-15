МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню по итогам четверга, эти инвалюты "закрылись" по 64,35 рубля и 9,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Доллар вырос на ожиданиях дальнейшего повышения ставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 36 копеек, до 64,35 рубля, юаня — на 5 копеек, до 9,22 рубля, евро — на 68 копеек, до 69 рублей ровно.