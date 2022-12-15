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2022
https://1prime.ru/Forex/20221215/839190743.html
Доллар и юань выросли против рубля
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Валюта РФ упала к доллару и юаню по итогам четверга, эти инвалюты "закрылись" по 64,35 рубля и 9,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара... ПРАЙМ, 15.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню по итогам четверга, эти инвалюты "закрылись" по 64,35 рубля и 9,22 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 36 копеек, до 64,35 рубля, юаня — на 5 копеек, до 9,22 рубля, евро — на 68 копеек, до 69 рублей ровно.