МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в четверг упал четвертый день подряд, продолжив обновлять минимумы за несколько месяцев к основным торгуемым на Московской бирже валютам на фоне возросших объемов торгов, следует из данных биржи. Рубль снижается четвертый день подряд

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 36 копеек, до 64,35 рубля, юаня — на 5 копеек, до 9,22 рубля, евро — на 68 копеек, до 69 рублей ровно, свидетельствуют данные Московской биржи.

Объем торгов юанями при этом составил 78,1 миллиарда рублей против 37,8 миллиарда по евро и 124,2 миллиарда по доллару – максимум с конца сентября.

В ходе торгов доллар обновил максимум с июля (64,95 рубля), евро – с мая (69,37 рубля), юань – с августа (9,3 рубля).

Доллар поднялся за день к рублю на 0,6%, юань – на 0,6%, евро – на 1%. Рублевая цена нефти составила около 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в четверг продолжила дешеветь, обновляя многомесячные минимумы.

"Снижение рубля было связано с геополитическими рисками – ожиданием 9 пакета санкций со стороны ЕС. В то же время, более сильное ослабление рубля, вероятно, сдержали экспортеры, продававшие валюту по выгодному курсу в преддверии налогового периода. Пик выплат в декабре придется на 27 число", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.19 мск рос на 1%, до 104,8 пункта, сигнализируя о резком охлаждении аппетита к риску. Рынок нефти падал на 1,1% до 81,8 доллара за баррель сорта Brent.

Ослабление аппетита к риску на глобальных рынках обусловлено повышением ФРС США учетной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля в четверг замедлилось, несмотря на снижение нефтяных цен и ухудшение общего "сентимента" на рынках, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Негативный для российской валюты декабрьский тренд на сокращение профицита платежного счета вряд ли перестал развиваться, однако паузу в рублевом ослаблении в ближайшее время может обеспечивать подготовка компаний к предстоящему налоговому периоду. Завтра Банк России будет решать судьбу ключевой ставки. Вероятнее всего, она останется на прежнем уровне 7,5%, и это вряд ли вызовет какую-то выраженную реакцию рубля. По нашим оценкам, в конце недели доллар может курсировать вокруг отметки 64 рубля", — добавляет он.

По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентир для доллара, евро и юаня на торги 16 декабря: 63-65 рубля, 68-70 рублей и 9-9,3 рубля, соответственно.