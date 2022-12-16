Мосбиржа: курс рубля в начале торгов пятницы снижается к доллару, юаню и евро
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль в начале торговой сессии пятницы снижается к доллару, юаню и евро: доллар торгуется по 64,67 рубля, юань — по 9,233 рубля, а евро — по 69,15 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7.12 мск растет на 32 копейки — до 64,67 рубля, юаня – на 1,8 копейки, до 9,233 рубля, евро — на 15 копеек, до 69,15 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20221216/839194825.html
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