МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Юань укрепился в пятницу против доллара США благодаря оптимизму трейдеров. Они надеются, что проходящая в эти дни Центральная рабочая конференция по экономике, на которой высшие руководители Китая определят ключевые положения экономической политики на следующий год, примет меры стимулирования. Конференция проходит за закрытыми дверями и закончится в пятницу. Путин назвал рубль одной из сильнейших валют

Ранее власти Китая объявили об отходе от политики нулевой терпимости к COVID, которая препятствовала росту экономики.

В пятницу Национальная комиссия по развитию и реформам сообщила, что ожидает ускорения роста ВВП благодаря введению новых правил профилактики COVID.

Днем ранее Народный банк Китая в рамках программы среднесрочного финансирования обеспечил пополнение финансовой системы ликвидностью на 150 млрд юаней, а также четвертной месяц подряд оставил без изменений процентную ставку.

"Центральный банк сосредоточится на вливании дополнительной ликвидности, а не на существенном понижении ставок", — сказала экономист Natixis Алисия Гарсия Эрреро.

На континентальном рынке пара доллар/юань открылась на уровне 6,9850, а на момент написания статьи торговалась по 6,9730.

Перед открытием торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,9791 против 6,9343 в четверг.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,371 от уровня закрытии предыдущей сессии 104,558.

В Natixis прогнозируют, что в 2023 году рост ВВП Китая ускорится до 5,5%, а в 1-м квартале юань будет восстанавливаться благодаря некоторому ослаблению доллара.

Пара доллар/оффшорный юань торговалась по 6,979.