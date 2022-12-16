МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Рубль не отреагировал на ожидавшееся участниками рынка решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых: доллар и юань продолжают умеренно прибавлять, евро снижается — также немного, следует из данных торгов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5 процента

Курс евро расчетами "завтра" на 13.40 мск снижался — на 24 копейки, до 68,76 рубля, доллара повышался на 31 копейку, до 64,66 рубля, юаня — на 3 копейки, до 9,24 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Банк России в пятницу ожидаемо сохранил ключевую ставку неизменной, второй раз подряд оставив ее на уровне 7,5% годовых. Проинфляционные риски в России выросли и преобладают над дезинфляционными, текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский спрос — сдержанным, считает регулятор.