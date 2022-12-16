МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Евро и фунт стерлингов в пятницу днем стабилизировались по отношению к доллару после утреннего роста, свидетельствуют данные торгов. Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах

По состоянию на 13.50 мск курс евро к доллару был лишь чуть ниже уровня прошлого закрытия — 1,0625 доллара против 1,0626 доллара, как и курс британского фунта к доллару — 1,2164 доллара против 1,2176 доллара. Курс доллара к иене опускался до 137,29 иены со 137,76 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,01% — до 104,58 пункта.

Утром курс евро поднимался до 1,0663 доллара, а курс фунта — до 1,2223 доллара.

Рынки продолжают оценивать итоги заседаний ЕЦБ и Банка Англии, прошедших в четверг. Центробанк еврозоны повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов — до 2,5% с 2% годовых, а Великобритании — также на 50 базисных пунктов, но до 3,5% с 3%. Оба регулятора заявили, что считают уместным дальнейшее повышение ставок.