МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. В пятницу доллар США торгуется около уровней закрытия предыдущей сессии, на которой он сильно вырос. Трейдеры анализируют принятые на этой неделе решения крупнейших центральных банков и готовятся к дальнейшему повышению стоимости заимствований. Доллар слабеет к фунту и евро после заседаний центробанков

В начале европейской сессии пара евро/доллар США торговалась почти без изменений, по 1,063. В четверг, когда ЕЦБ повысил процентные ставки и просигнализировал, что цикл ужесточения политики далеко не закончен, пара снизилась на 0,5%, потому что инвесторы расценили этот сигнал как усиление риска для мировой экономики, которое спровоцировало усиленный спрос на американскую валюту-убежище.

В среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл сказал, что, по прогнозам руководителей центрального банка, процентные ставки будут подняты выше, чем ожидали рынки, и будут находится на высоких уровнях дольше.

Заявления руководителей центральных банков о склонности к жесткой политике ослабили надежды трейдеров на то, что вызываемые повышением ставок проблемы скоро закончатся. В четверг и в пятницу это спровоцировало распродажи акций на мировых рынках, а также облигаций европейских стран, что подержало доллар США и оказало давление на валюты, которые считаются более рискованными.

"Вчера рынки не были склонны к риску, поэтому, как обычно, актив-убежище доллар пользовался спросом", — сказал аналитик RBC Capital Markets Элвин Тан.

"В краткосрочной перспективе ситуация будет склонять рынки к продаже доллара, несмотря на вчерашнюю динамику, но думаю, что в следующем году ситуация может развернуться в результате замедления роста мировой экономики", — добавил он.

Пара доллар США/японская иена снизилась в пятницу на 0,49%, до 137,08. Пара британский фунт/доллар США выросла на 0,07%, до 1,219.

Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против шести других основных валют, на момент написания статьи находился на уровне закрытия четверга 104,48 после роста на 0,9% на предыдущей сессии.

С начала года индекс вырос примерно на 9% в результате агрессивного повышения ставок ФРС. При этом он почти на 8% отступил от достигнутого в сентябре 20-летнего максимума, так как замедление инфляции в США усилило ожидания скорого завершения цикла ужесточения политики ФРС, а более позитивные, чем ожидалось, экономические данные из Европы оказали поддержку евро.

"Доллар должен существенно ослабнуть в ближайшие 6-12 месяцев… но это вряд ли будет непрерывным движением в одну сторону", — полагает Доминик Баннинг из HSBC.

"Я думаю, что еще имеется пространство для разнонаправленной торговли, поскольку склонность к риску неустойчива и спрос на рискованные валюты неустойчив", — отметил он.

Во вторник Банк Японии примет решение по денежно-кредитной политике. Инвесторы не ожидают ее изменений, но некоторые из них начали учитывать в котировках некоторую коррекцию, после того как в апреле Харухико Курода уйдет с поста управляющего центрального банка.

"Я согласен с общим мнением рынка и не ожидаю каких-либо изменений политики на декабрьском заседании, но буду внимательно следить за заявлениями Куроды о новом главе банка", — сказал аналитик MUFG Такахиро Секидо.

Чутко реагирующий на изменения отношения к риску австралийский доллар ослаб на 0,07%, до 0,67 доллара США. В ходе предыдущей сессии австралийский доллар упал на 2,38%, что является самым глубоким падением с марта 2020 года.

Пара новозеландский доллар/доллар США поднялась на 0,38%, до 0,637.