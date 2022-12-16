МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Курс евро слабо снижается в пятницу вечером по отношению к доллару, однако неделю может завершить в плюсе к американской валюте, следует из данных торгов. Рубль вышел в плюс к евро

По состоянию на 18.14 мск курс евро к доллару опускался до 1,0617 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,0626 доллара. Курс доллара к иене опускался до 136,94 иены со 137,76 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,12% — до 104,43 пункта.

С понедельника евро подорожал к доллару примерно на 1%, при этом к иене курс американской валюты с начала недели вырос на 0,2%. Индекс доллара опустился с понедельника на 0,3%.

На этой неделе валютные трейдеры оценивали решения мировых центробанков. Так, Федрезерв США, Европейский центробанк и Банк Англии повысили свои ставки на 50 базисных пунктов. Также все три регулятора считают целесообразным дальнейшее их повышение.

Также важным событием недели стали данные об инфляции США за ноябрь, которая к октябрю замедлилась больше прогнозов аналитиков.