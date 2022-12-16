МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню и в пятницу, и по итогам недели: доллар подорожал до 64,65 рубля, юань — до 9,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Доллар удерживает позиции на ожиданиях продолжения роста ставок

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 30 копеек, до 64,65 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,28 рубля, евро — на 10 копеек, до 69,1 рубля.

Доллар по итогам рабочей недели вырос на 2,22 рубля, юань — на 30 копеек, евро – на 3,55 рубля.