2022-12-16T19:24:25+03:00
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2022
https://1prime.ru/Forex/20221216/839208335.html
Доллар и юань выросли против рубля
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Валюта РФ упала к доллару и юаню и в пятницу, и по итогам недели: доллар подорожал до 64,65 рубля, юань — до 9,28 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами... ПРАЙМ, 16.12.2022
валюта, рынки, новости, россия, доллар, юань, курс валют
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Валюта РФ упала к доллару и юаню и в пятницу, и по итогам недели: доллар подорожал до 64,65 рубля, юань — до 9,28 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 30 копеек, до 64,65 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,28 рубля, евро — на 10 копеек, до 69,1 рубля.
Доллар по итогам рабочей недели вырос на 2,22 рубля, юань — на 30 копеек, евро – на 3,55 рубля.