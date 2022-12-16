ЖЕНЕВА, 16 дек — ПРАЙМ. Валюты бедных стран из-за роста курса доллара США девальвируются, что приводит к росту цен на импорт продуктов питания, говорится в опубликованном докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Кто и зачем "заморозит" доллар на год вперед

“Цены на продукты питания повсеместно выросли, достигнув исторического уровня в 2022 году. Это является проблемой для продовольственной безопасности во всем мире, но особенно для развивающихся стран, являющихся чистыми импортерами продовольствия… Они не только платят более высокие цены за импортируемые ими продукты питания, но и рост цен усугубляется снижением курса их валюты по отношению к доллару США”, — сказано в документе.

ЮНКТАД объясняет, что в попытке бороться с высокой инфляцией в США Федеральная резервная система повысила свои процентные ставки, в результате чего доллар подорожал примерно на 24% в период с мая 2021 по октябрь 2022 года.

“Это сделало доллар США и продукты питания, которые развивающиеся страны покупают на него, более дорогими. Для развивающихся стран, являющихся чистыми импортерами продовольствия, международный рынок продовольствия является спасательным кругом. И по мере того, как покупать доллары США становится все дороже, этим странам также становится все труднее уберечь миллионы людей от голода”, — отмечается в докладе.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), два миллиарда человек во всем мире страдают от недостатка микроэлементов, известного как скрытый голод, поскольку его трудно обнаружить.

После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По итогам декабрьского заседания Федеральная резервная система США приняла решение повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. Далее состоялась конференция главы регулятора Джерома Пауэлла, который заявил об уместном дальнейшем повышении учетной ставки до тех пор, пока инфляция не замедлится до приемлемого уровня.