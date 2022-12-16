Рубль в пятницу снизился и значительно упал по итогам недели
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу снизился к доллару, евро и юаню, а по итогам недели ощутимо упал, следует из данных биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 30 копеек, до 64,65 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,28 рубля, евро — на 10 копеек, до 69,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Доллар по итогам рабочей недели вырос на 2,22 рубля, юань — на 30 копеек, евро – на 3,55 рубля.
Объем торгов юанями при этом составил в пятницу 66,2 миллиарда рублей против 34 миллиардов по евро и 61,1 миллиарда по доллару.
Доллар поднялся к рублю в последний рабочий день недели на 0,5%, юань – на 0,7%, евро – на 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Российская валюта пятницу, как и в течение всей завершившейся рабочей недели, провела под давлением.
Относительно завершения прошлой недели доллар в течение этой максимально поднимался на 2,52 рубля (+4%), евро – на 3,82 рубля (+5,8%), юань – на 32 копейки (+3,6%).
"Ослабление рубля продолжалось на фоне неопределенности, связанной с ожиданиями девятого пакета санкций со стороны ЕС, а также общей конъюнктурой на рынке энергоносителей и глобальных рынках. В свою очередь, решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения, уровне 7,5% не отразилось на динамике рубля", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.40 мск рос на 0,05%, до 104,6 пункта, сигнализируя о подавленном аппетита к риску. Рынок нефти падал на 2,5% до 79,2 доллара за баррель сорта Brent. Это не дало рублю возможности компенсировать хотя бы часть недельных потерь.
ПРОГНОЗЫ
Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 63-65 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".
"Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода, и, по-видимому, краткосрочно можно ожидать консолидации доллара у рубежа 64 рубля. Налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды в декабре будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Нефтяные цены, как и глобальный риск-аппетит, остаются переменчивыми, картина на рынке рублевого долга – стабильной. В целом наш прогноз завершения текущего года при стоимости доллара в районе 64-65 рубля остается актуальным", — добавляет он.
По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентир на торги 19 декабря для курса доллара, евро и китайского юаня: диапазоны 63–65 рублей, 68–70 рублей и 9,1–9,4 рубля соответственно.
https://1prime.ru/Forex/20221216/839209422.html