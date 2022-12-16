МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Рубль в пятницу снизился к доллару, евро и юаню, а по итогам недели ощутимо упал, следует из данных биржи. Рубль не отреагировал на решение Банка России по ключевой ставке

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день вырос на 30 копеек, до 64,65 рубля, юаня — на 6 копеек, до 9,28 рубля, евро — на 10 копеек, до 69,1 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Доллар по итогам рабочей недели вырос на 2,22 рубля, юань — на 30 копеек, евро – на 3,55 рубля.

Объем торгов юанями при этом составил в пятницу 66,2 миллиарда рублей против 34 миллиардов по евро и 61,1 миллиарда по доллару.

Доллар поднялся к рублю в последний рабочий день недели на 0,5%, юань – на 0,7%, евро – на 0,1%. Рублевая цена нефти составила около 5,1 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта пятницу, как и в течение всей завершившейся рабочей недели, провела под давлением.

Относительно завершения прошлой недели доллар в течение этой максимально поднимался на 2,52 рубля (+4%), евро – на 3,82 рубля (+5,8%), юань – на 32 копейки (+3,6%).

"Ослабление рубля продолжалось на фоне неопределенности, связанной с ожиданиями девятого пакета санкций со стороны ЕС, а также общей конъюнктурой на рынке энергоносителей и глобальных рынках. В свою очередь, решение Банка России оставить ключевую ставку без изменения, уровне 7,5% не отразилось на динамике рубля", — комментирует Иван Капустянский из УК "Первая".

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.40 мск рос на 0,05%, до 104,6 пункта, сигнализируя о подавленном аппетита к риску. Рынок нефти падал на 2,5% до 79,2 доллара за баррель сорта Brent. Это не дало рублю возможности компенсировать хотя бы часть недельных потерь.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара на будущую неделю – 63-65 рублей, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Девальвационный виток декабря столкнулся с сопротивлением фактора налогового периода, и, по-видимому, краткосрочно можно ожидать консолидации доллара у рубежа 64 рубля. Налоговые выплаты в бюджет и внебюджетные фонды в декабре будут примерно на 20% выше, чем в предыдущем месяце. Нефтяные цены, как и глобальный риск-аппетит, остаются переменчивыми, картина на рынке рублевого долга – стабильной. В целом наш прогноз завершения текущего года при стоимости доллара в районе 64-65 рубля остается актуальным", — добавляет он.

По оценкам Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентир на торги 19 декабря для курса доллара, евро и китайского юаня: диапазоны 63–65 рублей, 68–70 рублей и 9,1–9,4 рубля соответственно.