МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. В понедельник китайский юань снизился против доллара США под давлением сообщений о первых смертных случаях от COVID после отмены некоторых карантинных мер. Аналитик объяснил, почему доллар обречен на рост в 2023 году

Торги в Китае были малоактивными, так как трейдеры работали удаленно на фоне быстрого роста заболеваемости в крупнейших городах. К середине дня объем торгов составил 6,3 млрд долларов, хотя обычно за полдня оборачивается около 15 млрд долларов. На прошлой неделе среднедневной оборот пары доллар/юань сократился до 20 млрд долларов, то есть до минимума с апреля, когда в Шанхае действовал локдаун.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс 6,9746 юаня за доллар против 6,9791 в пятницу. На континентальном рынке пара открылась на уровне 6,9700, а на момент написания статьи торговалась по 6,9831.

Основными факторами давления на юань были заболеваемость COVID и отклонение траектории денежно-кредитной политики Китая от политики других стран.

С начала этого года юань снизился против доллара США примерно на 9% и может закончить год самым глубоким падением с 1994 года, когда Пекин уравнял официальные и рыночные курсы своей валюты.

Вместе с тем некоторые экономисты считают, что в следующем году тренд юаня может развернуться при поддержке улучшения фундаментальных экономических факторов.

Такие благоприятные факторы, как более оптимистичные ожидания роста экономики, могут перевесить такие неблагоприятные факторы, как ухудшение торгового баланса, и мы по-прежнему прогнозируем лишь небольшое укрепление пары доллар/юань на горизонте 12 месяцев, до 6,90", — говорят аналитики Goldman Sachs.

Члены высшего руководства Китая пообещали в 2023 году сосредоточить внимание на экономике и ускорить корректировку политики для достижения поставленных целей, сообщило государственное информационное агентство "Синьхуа" по итогам работы Центральной экономической рабочей конференции.

Представители власти говорили, что намерены поддерживать достаточные уровни ликвидности на рынке и принимать упреждающие меры бюджетной политики, чтобы поддержать экономику в следующем году.

На момент написания статьи индекс доллара снизился до 104,62 от уровня закрытия пятницы 104,701. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9827.