Курс евро на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 70 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 27 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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https://1prime.ru/Forex/20221219/839224038.html
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСБИРЖЕ ПОДНЯЛСЯ ВЫШЕ 70 РУБЛЕЙ ВПЕРВЫЕ С 27 МАЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20221219/839224038.html
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