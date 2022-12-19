МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс рубля усилил снижение к доллару и также теряет к юаню и евро: доллар торгуется выше 66 рублей, впервые с 30 мая, юань — выше 9,45 рубля, евро — по 70,40 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс евро на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.50 мск растёт на 1,47 рубля, до 66,12 рубля, юаня — на 18 копеек, до 9,46 рубля, евро — на 1,30 рубля, до 70,40 рубля.