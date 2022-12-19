МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль продолжает слабеть: юань подскакивал до 9,5 рубля впервые с 8 июля, но затем немного откатился вниз, доллар торгуется чуть выше 66 рублей, евро — по 70,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Юань слабеет в первый день торговой недели

Курс юаня расчетами "завтра" на 12.13 мск растет на 19,7 копейки, до 9,476 рубля, курс доллара — на 1,56 рубля, до 66,21 рубля, евро поднимается на 1,39 рубля, до 70,49 рубля.