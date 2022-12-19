МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ослабевший в декабре рубль выгоден в первую очередь российским производителям товаров несырьевого неэнергетического экспорта, прокомментировал РИА Новости текущую ситуацию директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. По праву сильного: кто тащит доллар вверх, а затем обрушит с пьедестала

"На текущих уровнях слабый рубль прежде всего выгоден производителям товаров несырьевого неэнергетического экспорта (металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство). Бюджету и другим категориям экспортеров нынешний уровень курса рубля пока не компенсирует издержки, связанные со снижением объемов экспорта и цен", — говорит эксперт.

Цены на неэнергетический экспорт от пиков нынешнего года упали не так сильно, как у нефтяников, поясняет Вайсберг.

"Что касается объемов, то у сельхозпроизводителей в последние месяцы отмечается рост объемов экспорта, по удобрениям и металлургии после снижения на фоне санкций объемы стабилизировались, но более низкий курс может повысить привлекательность экспорта", — добавляет он.

Рубль с началом декабря стал слабеть повышенными темпами и в понедельник обновляет локальные минимумы. Так, доллар в течение сессий декабря максимально повышался уже на 5,48 рубля (9%), до 66,47 рубля – максимума с 30 мая. Евро максимально повышался в декабре уже на 7,83 рубля (12,4%), до 70,91 рубля – максимума с 27 мая. Юань в декабре максимально повышался уже на 93 копейки (10,8%), до 9,52 рубля – максимума с 27 мая.