Эксперт Вайсберг: упавший в декабре рубль выгоден российским несырьевым экспортерам
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ослабевший в декабре рубль выгоден в первую очередь российским производителям товаров несырьевого неэнергетического экспорта, прокомментировал РИА Новости текущую ситуацию директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
"На текущих уровнях слабый рубль прежде всего выгоден производителям товаров несырьевого неэнергетического экспорта (металлургия, химическая промышленность, сельское хозяйство). Бюджету и другим категориям экспортеров нынешний уровень курса рубля пока не компенсирует издержки, связанные со снижением объемов экспорта и цен", — говорит эксперт.
Цены на неэнергетический экспорт от пиков нынешнего года упали не так сильно, как у нефтяников, поясняет Вайсберг.
"Что касается объемов, то у сельхозпроизводителей в последние месяцы отмечается рост объемов экспорта, по удобрениям и металлургии после снижения на фоне санкций объемы стабилизировались, но более низкий курс может повысить привлекательность экспорта", — добавляет он.
Рубль с началом декабря стал слабеть повышенными темпами и в понедельник обновляет локальные минимумы. Так, доллар в течение сессий декабря максимально повышался уже на 5,48 рубля (9%), до 66,47 рубля – максимума с 30 мая. Евро максимально повышался в декабре уже на 7,83 рубля (12,4%), до 70,91 рубля – максимума с 27 мая. Юань в декабре максимально повышался уже на 93 копейки (10,8%), до 9,52 рубля – максимума с 27 мая.
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