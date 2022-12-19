МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару продолжает подниматься в понедельник днем, в то время как валютные рынки в том числе пребывают в ожидании итогов заседания Банка Японии (японского центробанка), свидетельствуют данные торгов. Долларовый индекс PTC упал ниже 1000 пунктов впервые с 17 октября

По состоянию на 14.00 мск курс доллара к иене опускается до 136,12 иены со 136,69 иены. Курс евро к доллару в то же время растет до 1,0619 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0582 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падает на 0,22%, до 104,47 пункта.

Трейдеры ожидают выхода итогов заседания Банка Японии во вторник. Хотя рынки считают, что регулятор оставит учётную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%, в то время как другие мировые центробанки в целом склонны ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией, популярность иены всё же растёт после выхода сообщения агентства Kyodo.

Главный стратег Resona Holdings Inc. в Токио, мнение которого приводит агентство Блумберг, считает, что именно сообщение Kyodo подстегнуло покупку иены.

Агентство сообщило, что правительство Японии намерено изменить совместное с центробанком заявление десятилетней давности, которое обязывает ЦБ достичь инфляции на уровне в 2% "в кратчайшие сроки".