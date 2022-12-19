МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Резкая слабость рубля против основных торгуемых на Московской бирже валют, проявившаяся в начале недели, обусловлена эффектом накопленного к концу года негатива, среди которого — санкции, потолок цен на российскую нефть, падение мирового рынка "черного золота" и как следствие – ожидаемое ухудшение торгового баланса РФ, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. По праву сильного: кто тащит доллар вверх, а затем обрушит с пьедестала

Рубль с началом декабря стал слабеть повышенными темпами, а в понедельник усилил падение и обновляет многомесячные минимумы. Так, доллар за день уже максимально дорожал на 3,83 рубля, до 68,48 рубля – максимума с 11 мая. Евро при этом максимально повышался на 3,51 рубля, до 72,61 рубля – максимума с 11 мая, юань — на 53 копейки, до 9,81 рубля – максимума с 7 июля. Вместе с тем, текущие курсы валют еще ощутимо ниже, чем год назад: декабрь 2021 года доллар завершил на уровне 74,5 рубля, а евро — 84,5 рубля.

Наблюдаемое ослабление рубля против доллара и евро в целом является продолжением тенденции последних недель, отмечает Юрий Кравченко из компании "Велес капитал". "С конца ноября российская валюта испытывает серьезное санкционное давление ("потолок" цен на российскую нефть, девятый пакет санкций ЕС), а также негатив из-за обвала мировых нефтяных котировок с ноября. Здесь следует добавить, что рынки пока не могут полностью оценить влияние ценового потолка российской нефти (на сам рынок нефти, на российский экспорт и бюджет), а неопределенность лишь усугубляет ситуацию", — добавляет он.

Вероятно, текущее ослабление рубля связано не столько с фактом самих санкций, сколько с переоценкой инвесторами прогнозов по экспортной валютной выручке РФ в следующем году с соответствующим негативным влиянием этого на российскую валюту, добавляет Кравченко. "Также усиление падения рубля за последние дни связано с выходом инвесторов из рисковых активов в преддверии длинных выходных. Нельзя исключать, что активизация валютных покупок последних дней вызвана операциями отдельных крупных игроков рынка", — говорит он.

Изначально ослабление рубля было обусловлено ожиданиями новых ограничений и последствиями введения потолка цен на российскую нефть: эти ожидания повысили спрос на валюту, а предложение ее на рынке до сих пор оставалось пониженным, комментирует Наталия Орлова из Альфа-банка. "Кроме того, возможно, что накануне длительных выходных некоторые участники предпочитают формировать длинные позиции в валюте. Для рынка будет важно, как рубль пройдет эту неделю, когда на рынок должны прийти продажи валюты экспортерами под налоговые платежи", — добавляет она.