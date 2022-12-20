МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Иена резко выросла против доллара США во вторник, после того как Банк Японии неожиданно объявил о коррекции системы управления кривой доходности и расширил диапазон отклонения доходности 10-летних облигаций от целевого уровня. Зло неистребимо: создать реальный "антидоллар" невозможно без США

Банк оставил в силе целевые уровни доходности государственных облигаций, составляющие —0,1% для краткосрочного долга и около 0% для 10-летних облигаций. При этом он расширил диапазон колебания доходности до +/-50 базисных пунктов от +/-25 базисных пунктов.

Пара доллар США/японская иена упала на 2,78%, до минимума с 16 августа 133,11, а на момент написания статьи торговалась со снижением на 2,62%, по 133,345. Перед оглашением решения центрального банка пара торговалась по 137,40.

Инвесторы ждут пресс-конференции управляющего Банка Японии Харухико Куроды, которая начнется позднее во вторник и на которой могут прозвучать сигналы об отходе от крайне мягкой денежно-кредитной политики. Большинство участников рынка и аналитиков не ожидали коррекции политики до запланированной на апрель отставки Куроды.

"И правда, это было совсем неожиданно", — сказал управляющий токийским отделением State Street Барт Вакабаяси.

По его словам, центральный банк начинает изучать реакцию рынка на выход из мягкой политики. "Многое будет зависеть от заявлений Куроды на пресс-конференции", — добавил Вакабаяси, но уже в этом году он не исключает прорыва пары доллар/иена ниже 130.

Доходность 10-летних облигаций Японии подскочила до 0,46% от прежнего предельно высокого уровня 0,25%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США также поднялась и достигла максимума декабря 3,711%.

Индекс доллара снизился на 0,31%, до 104,30, вернувшись в середину торгового диапазона 103,44-105,90.

До заявления Банка Японии о коррекции системы управления кривой доходности индекс доллара приближался к верхней границе этого диапазона, потому что инвесторы ожидают дальнейшего ужесточения политики ФРС.

Пара евро/доллар США на момент написания статьи торговалась без изменений, по 1,0609. В понедельник она выросла на 0,23% после выхода сильных данных по настроениям в компаниях Германии, ранее достигнув минимума с 13 декабря 1,05755.

Пара британский фунт/доллар США также торговалась без изменений, по 1,21435, недалеко от достигнутого на предыдущей сессии минимума почти за две недели 1,2120.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,6%, до 0,6326, под давлением слабых данных по доверию компаний.

Австралийский доллар снизился против доллара США на 0,52%, до 0,6664, ранее впервые с 29 ноября достигнув уровня 0,6662.

Австралийская валюта не отреагировала на вышедшие во вторник протоколы декабрьского заседания Резервного банка Австралии, из которых стало известно, что руководители банка обсуждали повышение ключевой ставки на половину процентного пункта и паузу в цикле ужесточения политики, но остановились на повышении ставки на четверть пункта.

Эти протоколы усилили неопределенность перспектив денежно-кредитной политики, оказав дополнительное давление на австралийский доллар, сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу.

"Обеспокоенность в связи с беспорядочными изменениями в политике Китая в отношении COVID тоже, вероятно, негативно влияет на пару австралийский доллар/доллар США", — добавил он.