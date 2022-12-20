МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Во вторник китайский юань немного вырос против доллара США после отступления в начале сессии. Инвесторы малоактивны, после того как ставки по кредитам, как и ожидалось, были оставлены без изменений. ЦБ Китая в четвертый раз сохранил основную ставку на уровне 3,65 процента

Народный банк Китая устанавливает ключевые ставки по программе кредитования первоклассных заемщиков (LPR) 20 числа каждого месяца. Во вторник он четвертый раз подряд оставил их на прежних уровнях: однолетняя ставка, как и прежде, будет составлять 3,65%, а пятилетняя — 4,30%.

В ближайшие месяцы центральный банк может понизить LPR, особенно пятилетнюю, чтобы поддержать рынок недвижимости и долгосрочное кредитование компаний, сказал старший экономист Commerzbank Томми Ву.

"При этом денежно-кредитное стимулирование будет целенаправленным…, — добавил он. — Это означает, что понижение ставок будет умеренным".

Программы LPR действуют для 18 уполномоченных коммерческих банков, которые предлагают центральному банку уровни ставок. От пятилетней ставки рассчитывается стоимость ипотечных кредитов.

На континентальном рынке пара доллар США/китайский юань открылась на 6,9815, а на момент написания статьи торговалась по 6,9801, немного ниже уровня закрытия понедельника. Перед началом торгов Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,9861 против 6,9746 на предыдущей сессии.

В последние несколько недель юань, видимо, торгуется под воздействием информации о смягчении карантинных мер, считают аналитики Goldman Sachs.

С начала декабря юань вырос против доллара США на 1,6%.

"Дальнейшее пространство для роста юаня, вероятно, будет определяться сроками и масштабами реального восстановления роста активности", — говорят в аналитик Goldman Sachs. При этом они ожидают укрепления пары доллар/юань до 6,90 на в течение 12 месяцев.

Индекс доллара опустился до 104,225 от уровня закрытия понедельника 104,721. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,9826.