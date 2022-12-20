МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в наступающем году планирует запустить торги дирхамом ОАЭ, египетским фунтом, а также азербайджанским манатом, сказал на встрече с журналистами глава биржи Юрий Денисов. Росбанк приостановил операции в долларах, евро и дирхамах

"Мы рассматриваем порядка 10 валютных пар, среди которых дирхам ОАЭ, азербайджанский манат, египетский фунт — это большие внешнеторговые партнёры нашей страны. Будем изучать возможность запуска и потенциал развития других валют, есть интерес со стороны регуляторов и участников рынка", — рассказал он о планах биржи на следующий год.

"Кроме того, рассматриваем запуск торгов индийской рупией, но для этого должны произойти регуляторные изменения. Сейчас в Индии есть запрет на конверсионные операции и расчеты в рупиях за пределами Индии", — добавил Денисов.

По его словам, биржа также видит спрос на национальные валюты, и на срочном рынке планирует в следующем году запустить фьючерсы на пары "турецкая лира – российский рубль", "гонконгский доллар – российский рубль" и "доллар США – китайский юань". "Эти валюты у нас торгуются на валютном спот-рынке, но фьючерсов пока нет – будем их развивать", — прокомментировал он.

По подсчетам биржи, доля операций "дружественных" валют в общем объеме операций спот в ноябре достигла 34% (на начало года она составляла меньше 0,5%). Объем торгов юанем в январе-ноябре к аналогичному периоду прошлого года вырос в 41 раз, лирой – в 17 раз, белорусским рублем – в 110 раз, тенге – в 13 раз. При этом доля доллара в таких операциях сократилась в два раза (42% в ноябре, 84% – в начале года).

Биржа также напомнила, что в текущем году были запущены торги пятью новыми валютами: армянским драмом, южно-африканским рэндом, узбекским сумом, киргизским сомом и таджикским сомони. В целом суммарный объем торгов на всех рынках Московской биржи с начала года по 16 декабря составил 1,009 квадриллиона рублей, при этом биржа обращает внимание, что такой же объем торгов (1,009 квадриллиона рублей) пришелся на весь прошлый год.