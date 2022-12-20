МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Доля юаня на валютном рынке Московской биржи в сделках спот и своп в ноябре составила 48%, сказал председатель правления биржи Юрий Денисов. Юань растет после решения Народного банка Китая по ставке

"По состоянию на ноябрь доля пары юань-рубль (спот и своп) составляет 48% от всего оборота, в начале года – 0,2%", — отметил он.

Также Денисов обратил внимание, что контракты на юань-рубль входят в топ-5 контрактов срочного рынка. Объем торгов составляет около 20 миллиардов рублей в день, а открытые позиции — более 60 миллиардов рублей в день.

Биржа ожидает появления первых биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФов) в юанях от управляющих компаний, добавил он.

"Мы собираемся запустить расчет новых фиксингов на пары "гонконгский доллар – российский рубль" и "турецкая лира – российский рубль", также будет запущен фиксинг на "китайский юань – доллар США", потому что эта пара сейчас тоже достаточно активно торгуется и участники предъявляют на нее спрос", — в свою очередь сказал управляющий директор департамента развития бизнеса Кирилл Пестов.

Фиксинги — это финансовые индикаторы валютного рынка в виде курсов иностранной валюты одной страны, выраженные в денежной единице другой страны, рассчитываемые ежедневно в 12.30 по данным за период с 12.25 до 12.30 мск в соответствии с методикой расчета. Исходными данными для расчета валютных фиксингов являются заявки и сделки на валютном рынке Московской биржи по определенным инструментам спот. В настоящее время Московская биржа рассчитывает фиксинги на валютные пары доллар-рубль, евро-рубль, евро-доллар и юань-рубль.