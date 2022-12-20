МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль немного отошел от утренних минимумов: доллар торгуется под отметкой в 69 рублей, евро – около 73,3 рубля, юань — ниже 9,9 рубля, следует из данных Московской биржи. Евро поднялся выше 74 рублей впервые с 11 мая

Курс доллара расчетами "завтра" на 12.00 мск рос на 1,26 рубля — до 68,98 рубля, евро — на 1,25 рубля, до 73,35 рубля, юаня — на 23 копейки, до 9,887 рубля.

На утренних торгах доллар подскакивал до 69,56 рубля, евро – до 74,03 рубля, юань – до 9,926 рубля. Доллар и евро таким образом обновили максимумы с 11 мая.

"Пара рубль-доллар активно растет последние дни на повышенных объемах торгов. Объяснить ослабление рубля можно снижением цен на российскую нефть в предыдущий месяц или повышенным спросом на валюту со стороны компаний и населения к концу года. Повышенные объемы могут свидетельствовать о присутствии на рынке крупного игрока, покупающего валюту", — прокомментировал РИА Новости замруководителя департамента инвестиционной аналитики "Тинькофф Инвестиций" Андрей Опарин.

Он отметил, что российская нефть в понедельник подросла выше потолка цен в 60 долларов за баррель, но рост нефтяных котировок не способствовал укреплению рубля. Налоговый период, который стартует сейчас, тоже пока не помогает российской валюте: основной эффект от налоговых продаж мы увидим до 25 декабря, считает эксперт.

"После вчерашнего обвала рубля во вторник участники рынка частично фиксируют прибыль по валютным парам на российском рынке. Однако рубль хоть и немного отрастает, но похоже, встречает сопротивление. Валюта РФ остается под давлением санкционных событий, в частности, теперь – под влиянием согласования "потолка" для стоимости российского газа", — прокомментировал в свою очередь начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Он не исключает новых максимумов по валюте в ближайшее время, но все же ожидает, что с приближением пика налоговых платежей декабря рубль отыграет существенную часть позиций, утраченных за последние дни.