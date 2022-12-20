МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Стоимость иены к доллару усилила рост до 3,2% во вторник днем, пока рынки продолжают оценивать итоги заседания центробанка Японии, свидетельствуют данные торгов. Банк Японии изменил механизм контроля доходности гособлигаций

По состоянию на 13.33 мск курс доллара к иене падает до 132,5 иены со 136,88 иены, или на 3,2%. Утром курс доллара к иене снижался более чем на 2%.

В то же время курс евро к доллару растёт до 1,0635 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0605 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,63%, до 104,06 пункта.

Ранее во вторник японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%. При этом он также расширил диапазон колебаний для кривой доходности десятилетних гособлигаций до примерно плюс-минус 0,5 процентного пункта, а было плюс-минус 0,25 п.п.

"Интересной особенностью Банка Японии является то, что в отличие от других центральных банков, им, похоже, нравится удивлять рынки", — приводит агентство Блумберг слова управляющего денежными средствами в Pine Bridge Investments в Сингапуре Омара Слима (Omar Slim).