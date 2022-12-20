МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Рубль днем во вторник продолжает активно дешеветь к доллару, юаню и евро, их курсы обновляют многомесячные максимумы, следует из данных торгов. Евро опускается ниже 74 рублей в ходе торгов вторника

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.47 мск рос на 1,25 рубля, до 68,97 рубля, евро — на 1,28 рубля, до 73,38 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом прибавлял 22 копейки до 9,87 рубля, а объем торгов им составлял 68,5 миллиарда рублей против 29,1 миллиарда по евро и 75,4 миллиарда по доллару.

Доллар рос к рублю на 1,8%, евро – тоже на 1,8%, юань – на 2,3%. Рублевая цена нефти составляла около 5,5 тысячи за баррель сорта Brent.

Доллар о вторник обновил максимум с 11 мая (69,56 рубля), юань — с 30 мая (9,93 рубля), евро — с 11 мая (74,03 рубля).

РУБЛЬ ОСТАЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта во вторник днем продолжает по инерции ощутимо падать к доллару, евро и юаню, хотя темпы ослабления рубля и замедлились по сравнению с понедельником.

"Судя по рисунку торгов и опыту текущего года с несколькими похожими эпизодами резкого и необъяснимого падения рубля, мы имеем дело с какими-то резкими потоками на покупку валюты. Вероятно, это потоки в связи с импортом и/или финансовым счетом: закрытие сделок, в том числе по валютным долгам, хеджирование импортных контрактов на 2023 год", — комментирует Дмитрий Полевой из "Локо-инвеста".

Также вероятен повышенный спрос на валюту со стороны населения, застигнутого врасплох и опасающегося большего ослабления после долгих месяцев скучной динамики около 60-62 рублей за доллар в преддверии длительных праздников. Покупающие и выводящие валюту за рубеж, действительно, могли нарастить покупки, резюмирует он.

При этом внешний умеренный позитив пока игнорируется участниками российского валютного рынка. Так, стоимость нефти растет на 0,2% — до 79,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) теряет 0,7% до 104 пунктов. Это сигнализирует о спросе на риск и является позитивом для валют развивающихся рынков.

ПРОГНОЗЫ

Сейчас рубль реагирует на вариант развития событий с сокращением экспорта при одновременном восстановлении импорта, считает Юлия Мельникова из УК "Альфа-капитал". "С другой стороны, не стоит исключать краткосрочные факторы, такие как локальный спрос на валюту, который мог стать триггером для ослабления рубля. Тем не менее, продажа валюты российскими экспортерами может оказать поддержку рублю в преддверии налогового периода и дивидендных выплат декабря", — добавляет она.

До конца месяца рынок может порадовать игроков более интересными уровнями (63-65 рубля за доллар), но нужно быть готовым к высокой волатильности, предупреждает Полевой из "Локо-инвеста".

"В первом квартале 2023 года рубль также вряд ли будет сильно далек от уровней, которые мы наблюдаем сейчас. Основные риски для нашего прогноза – резкое ухудшение внешней ситуации или геополитика, реакция на которую может быть непредсказуемой", — добавляет он.