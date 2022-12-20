МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции" в рамках двух сценариев закладывает на 2023 год ослабление среднемесячных значений рубля до 88-90 рублей за доллар, говорится в материалах компании, которые представил журналистам главный макроэкономист УК Антон Прокудин. Золото дорожает на опасениях инвесторов по поводу рецессии

По его словам, согласно первому сценарию, цены на нефть и другое сырье снизятся во второй половине 2023 года, а по второму сценарию они снизятся годом позже.

"Все равно в 2023 году мы увидим заметное ослабление курса рубля в первой половине года, оно связано с тем, что растет импорт. Доля импорта в ВВП в норме составляет в России 20,5%. Мы полагаем, что в течение полугода, судя по темпам, с которыми импорт восстанавливался в предыдущие полгода, они как раз догонят свои стандартные величины", — добавил он.

По его словам, сейчас модельный валютный курс составляет примерно 80 рублей за доллар, фактический в последний месяц — в районе 60. "Мы полагаем, что эта разница должна схлопнуться на горизонте полугода, — предыдущие полгода фактический курс оставался довольно крепким, потому что падал отток капитала. Наши ожидания, что при таких высоких ценах на нефть отток капитала должен составить 10-12 миллиардов долларов в месяц, то есть сжатие оттока в принципе закончилось (в апреле он составил более 25 миллиардов долларов за месяц, в ноябре он сжался до 10 миллиардов долларов)", — сказал он.

"Мы прогнозируем подстройку к 80 рублям за доллар на горизонте полугода, и мы ее воочию стали наблюдать в последние дни", — рассказал он.

"Давление на валютный курс и позволяло удерживать его у отметки 60 рублей за доллар, но оно ушло. Это мы видим по динамике курсов в последние дни. В дальнейшем мы полагаем, что подстройка будет происходить быстрее — не на 1 рубль в месяц примерно, как девальвация происходила в последние полгода, а скорее на 2-3 рубля, как раз разницу в 15-20 рублей примерно за полгода валютный курс амортизирует и он подстроится к 80 рублям за доллар", — отметил Прокудин.

Сама по себе подстройка от 60 до 80 рублей за доллар является проинфляционной, продолжил он. "Надо сказать, что такое движение примерно на 30% является не очень большим в целом для валютного рынка, поэтому инфляция не сразу среагирует, а с некоторым лагом во времени", — добавил он.

"Мы закладываем, что будет ужесточение со стороны Центрального банка РФ в рамках 2023 года, по крайней мере, первой половины это будет не очень заметно, лишь небольшие движения, поскольку инфляция в первой половине 2023 года все еще будет позитивно восприниматься… В 2024 году мы ожидаем что будет разворотный год. Мы надеемся, что ситуация дойдет до финала и наконец-то она начнет улучшаться", — сказал Прокудин.