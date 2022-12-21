МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: юань поднялся выше 10 рублей впервые с 30 мая, доллар торгуется выше 70 рублей, европейская валюта — около 74,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Китай потирает руки: Европа отдаст ему свой последний газ

Курс юаня расчетами "завтра" на 8.28 мск растет на 13,6 копейки, до 10,026 рубля, доллар — на 1,32 рубля, до 70,19 рубля, евро растет 98 копеек, до 74,48 рубля.