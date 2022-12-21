МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Рубль сдает позиции: евро подскакивал выше 75 рублей, впервые с 29 апреля, но затем откатился до 74,7 рубля, доллар торгуется по 70,3 рубля, юань — выше 10 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня поднялся выше десяти рублей впервые с 30 мая

Курс евро расчетами "завтра" на 8.46 мск растет на 1,23 рубля — до 74,73 рубля, доллара — на 1,43 рубля, до 70,3 рубля, юаня — на 16,9 копеек, до 10,059 рубля.